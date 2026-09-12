La Lazio scappa ma Moreira la riprende nella ripresa e Gattuso interrompe la striscia di vittorie. Guarda la nuova CLASSIFICA della Serie A

C'è una nuova, momentanea, capolista isolata in testa alla classifica della Serie A ed è la Lazio che è andata ad un passo dal mantenersi a punteggio pieno, dopo quattro giornate. Nell'anticipo delle 18 infatti i biancocelesti sono stati bloccati sul 2-2 dal Milan di Amorim. Una prima parte dominata dai ragazzi di Gattuso, a segno due volte con Cancellieri e Noslin.

Nel secondo tempo però Amorim ha inserito Moreira e il belga ha trovato due clamorosi gol di sinistro, nello spazio di un paio di minuto. Spettacolare soprattutto il primo, con una botta al volo di esterno: nel finale ribaltamenti di fronte da una parte e dall'altra, senza ulteriori reti. La Lazio sale dunque a quota 10, il Milan invece ad 8.

La classifica di Serie A

La nuova classifica: Lazio 10, Inter 9, Roma 9, Milan 8, Como 7, Juventus 7, Frosinone 7, Atalanta 6, Cagliari 6, Udinese 4, Sassuolo 4, Napoli 3, Lecce 3, Torino 3, Fiorentina 3, Monza 1, Parma 1, Bologna 1, Genoa 1, Venezia 0.