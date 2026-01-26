Che possa infiammarsi l'asse Fiorentina-Lazio per la difesa? I tre nomi in ballo

Secondo quello che riporta Lady Radio, c'è da tenere d'occhio l'asse Fiorentina-Lazio per questi ultimi giorni di mercato, soprattutto per quello che riguarda la difesa.

Il nome in ballo

In casa Fiorentina il nome in ballo è quello di Luca Ranieri, che dopo aver perso il posto da titolare ha chiesto di giocare di più ma non la cessione.

In casa Lazio

La Lazio, invece, ha in rosa due giocatori come Romagnoli e Hysaj che sono in uscita, nonostante il primo sia stato blindato (a parole) dalla società, che però non lo ha tolto dal mercato. Ranieri e Hysaj hanno anche lo stesso procuratore. Che si possa prospettare uno scambio last minute?