Corriere dello Sport-Stadio: Il sorpasso di Italiano, diluvio viola su Sarri

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è stamani questo titolo sulla Fiorentina: "Ti voglio così!". E ancora: "Fiorentina immensa: ribaltata la Lazio (2-1)".

Pagina 2

Titolo eloquente sul match di ieri: "Diluvio viola su Sarri". Sottotitolo: "Tre pali su azione, uno su rigore Lazio avanti con Luis Alberto Kayode e Jack evitano la beffa".

Pagina 3

Di spalla c'è un commento, intitolato: "Il sorpasso di Italiano".

Pagina 6

Le dichiarazioni del post gara: “Italiano: Sono caduti in trappola”. L'allenatore aggiunge: “Beltran e Bonaventura in quella posizione per metterli in crisi Finalmente battuta la Lazio”. E poi c'è Ranieri che dice: "Brava Fiorentina Non hai mollato".