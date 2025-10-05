Da poco terminata la gara del Bluenergy Stadium di Udine tra Udinese e Cagliari. Altro pareggio in questa quinta giornata di Serie A, con friulani e sardi che si fermano sull'1-1.

La gara

Tanti errori in una partita tutto sommato divertente e ritmata a Udine, con gli ospiti cagliaritani che trovano il vantaggio al 25esimo con Borrelli, servito da Adopo, subentrato al posto di un infortunato Mina. L'Udinese è anche sfortunato, con i legni colpiti prima da Zaniolo e poi da Atta nel primo tempo.

Nella ripresa i bianconeri trovano un fortunoso vantaggio con Kabasele, ma poi si mangiano due gol incredibili. Prima Zaniolo spara alto a porta vuota su assist di Davis, poi Bayo (subentrato al posto proprio dell'ex viola) manca un facile tap-in dopo il miracolo di Caprile sul solito Davis. Due gol mangiati che costano un clamoroso pareggio all'Udinese.

La classifica di Serie A

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 12, Milan 12, Napoli 12, Roma 12, Juventus 11, Atalanta 10, Cremonese 9, Sassuolo 9, Como 9, Udinese 8, Cagliari 8, Bologna 7, Lazio 7, Parma 5, Torino 5, Lecce 5, Verona 3, Fiorentina 3, Genoa 2, Pisa 2.