Serve un colpo in mediana: la Fiorentina continua a pensare a uno svincolato di lusso. Due obiettivi lontani

In una giornata già densa di operazioni, la Fiorentina si può regalare un botto di chiusura. Come riferisce Sky Sport, per il centrocampo i viola stanno valutando anche il nome di Marcelo Brozovic.

Possibile ritorno in Serie A

Il centrocampista croato è attualmente svincolato e, se arrivasse la fumata bianca, per lui si concretizzerebbe il ritorno in Italia. Tra il 2015 e il 2023, infatti, ha illuminato la mediana dell'Inter. Si allontanano le opzioni Torreira e Thorsvedt.

Le cifre

Come riferisce tuttomercatoweb.com, c'è stata un'offerta della Fiorentina per Brozovic da 2,5 milioni di euro, rifiutata dal giocatore che chiede una cifra ben superiore. C'è ancora speranza comunque per i gigliati, perché il giocatore vorrebbe tornare in Italia e gli agenti hanno fatto una controproposta. Sullo sfondo l'Al Ittihad, pronta a superare l'offerta del club di Commisso.