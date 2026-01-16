La Fiorentina vuole insistere per Thorstvedt. Il Sassuolo fa muro, ma il calciatore…

La Fiorentina punta anche a un rinforzo a centrocampo. E ha puntato un nome: Kristian Thorstvedt, mezzala del Sassuolo. La situazione non è facile, perché i neroverdi non sono intenzionati a cederlo, facendo muro alla prima offerta viola.

Thorstvedt, la Fiorentina insiste

Tuttavia, la Fiorentina non vuole mollare la possibilità di portarlo a Firenze. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, può influire pesantemente la volontà dello stesso Thorstvedt, che non vuole rinnovare con il Sassuolo. Ha un anno e mezzo di contratto e non vuole procedere con una trattativa per il prolungamento.

Il calciatore non vuole rinnovare col Sassuolo

La Fiorentina continua i contatti e punta a un prestito con diritto di riscatto con obbligo condizionato in caso di salvezza. Il tutto si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro come cifra totale. Il Sassuolo continua a fare muro, ma il calciatore non rinnova. Si tratta.