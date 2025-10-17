Graziani: "Avevo previsto la Fiorentina tra le prime 5 della Serie A. Le partite più difficili si possono rivelare le più facili"

Ciccio Graziani, ex Fiorentina e allenatore, ha parlato a Radio Sportiva in merito alla squadra viola e alla prossima partita in campionato contro il Milan.

Le parole di Graziani

“Dopo la fine della campagna acquisti della Fiorentina, io la Viola l'avevo messa tra le prime 5-6. Oggi è in grande difficoltà, ora ha un trittico di tre partite che fanno spavento sulla carta. Poi magari le partite più difficili si rivelano le più facili".

E sulla rosa

“Poi ci sono le gare più abbordabili, ma ora c'è da tenere duro in questo tour de force. Io continuo a pensare che questa rosa sia più competitiva di quella dello scorso anno che è arrivata settima”.