Di Francesco: "Settimana positivi, sentiamo di avere più fiducia. Con la Juventus partita non scontata"

La Fiorentina ormai guarda solo a sé stessa per la salvezza, consapevole che un punto nelle prossime tre partite basterà per archiviare la pratica. Chi duellerà fino alla fine invece sono Cremonese e Lecce, con i salentini che nelle ultime due settimane si sono guadagnati un vantaggio di quattro punti.

“Veniamo da una settimana positiva”

Ha parlato così il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco alla vigilia del match con la Juventus: “Abbiamo avuto una settimana positiva, come sempre quando si vince. Aver segnato su azione ci ha dato qualche certezza in più, la Juventus è forte ma il pareggio col Verona insegna che non ci sono partite scontate. Dobbiamo prenderli con attenzione e fare più del normale, ricordandoci che all'andata riuscimmo a fermarli”.