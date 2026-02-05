Paratici e la Fiorentina fanno conoscenza. L'abbraccio con Solomon - FOTO

Come promesso durante la sua conferenza stampa di presentazione, questo pomeriggio il nuovo direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici ha incontrato la squadra viola prima della sessione di allenamento odierna.

Il nuovo direttore sportivo viola fa il suo primo incontro con la squadra

A darne testimonianza è lo stesso club gigliato che, con un post sui propri canali social, ha pubblicato alcune immagini del primo incontro tra il nuovo dirigente e la rosa a disposizione di Paolo Vanoli. L'ex Juventus e Tottenham ha avuto modo di riabbracciare Moise Kean e Manor Solomon, avuti già nei suoi due ex club, e il tecnico Vanoli, con cui ha collaborato a Torino ai tempi di Antonio Conte, e altri membri dello spogliatoio viola.

Queste le immagini pubblicate dalla Fiorentina su Instagram: