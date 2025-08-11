Pioli sdogana l'attaccante: ecco i tre nomi in lizza per arrivare alla Fiorentina

“Uno che sappia andare in profondità? Può essere”. A togliere tutti i dubbi sul tipo di attaccante che sta cercando la Fiorentina sul mercato, ci ha pensato direttamente il tecnico viola, Stefano Pioli, nel post Manchester.

I nomi

In fatto di nomi, ci prova a farli il Corriere dello Sport-Stadio, dicendo che in lizza per arrivare ci sono: Cristian Shpendi, Jacques Siwe e Dominic Calvert-Lewin.

Ioannidis e Piccoli, costi alti

Questi hanno ‘sostituito’ Fotis Ioannidis che a suo tempo, tra gli altri, era stato individuato tra gli obiettivi principali insieme a Roberto Piccoli del Cagliari, che per costi erano più un’alternativa a Moise Kean, nel senso che avrebbero potuto prendere il suo posto in caso di partenza via clausola.