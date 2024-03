Milenkovic, se sfidi Leao in velocità o sei Usain Bolt o sei morto. Biraghi pare San Sebastiano con Chukwueze

Questa sconfitta non è figlia di scelte tattiche, né di condizioni psicologiche avverse, tanto meno di condizione fisica insufficiente. La differenza sta tutta nella qualità dei giocatori in campo (e in panchina): presi uno ad uno, quelli del Milan sono tutti meglio dei nostri.

Il Milan ha chi segna…la Fiorentina no

Se giocano come sanno non c’è possibilità di batterli. Inoltre il Milan ha chi segna, la Fiorentina no.

Voti e giudizi

Milenkovic – 3 – Scivola malamente davanti a Terracciano dando via libera al gol di Loftus-Cheek. E se sfidi Leao in velocità o sei Usain Bolt o sei morto.

Biraghi – 5 – Pare San Sebastiano, tante sono le volte che Chukwueze lo infilza. Entrata fuori tempo gli costa il giallo dopo solo 13 minuti.

Gonzalez – 4 – Impresentabile, sbaglia un pallone dietro l’altro.

