La sconfitta contro il Portogallo poteva starci, e comunque alla Turchia basterà un pareggio contro la Repubblica Ceca per conquistare gli ottavi di Euro 2024. Eppure per l'ex tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella, ora alla guida della Nazionale turca, non mancano le critiche dopo il netto 3-0 incassato da Ronaldo e compagni.

“Un allenatore senza successo”

Uno dei più critici è stato Sergen Yalcin, ex giocatore e allenatore turco che sta commentando su YouTube gli Europei per Kafa Sports: “Io e Montella - ha detto - non facciamo parte della stessa classe di allenatori. Lui non è un vincente, è un tecnico senza successo”. Vedremo se Montella risponderà sul campo, riuscendo a portare agli ottavi di finale una Nazionale che dal momento del suo arrivo ha sempre fatto molto bene.