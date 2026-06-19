La Fiorentina ha fretta di mettere una pedina tra i terzini dal mercato: quattro i nomi monitorati

Non solo gli esterni d'attacco, la Fiorentina e i suoi uomini di mercato tengono sott'occhio quella che è la situazione che riguarda i terzini.

La situazione

I giocatori in bilico sono Gosens e Dodo, ancora incerti del proprio futuro. Anche per questo il mercato sarà una grande mano ai viola per dare più certezze a Grosso.

I nomi

Come riporta il Corriere dello Sport, la Fiorentina vuole chiudere almeno un'operazione nel più breve tempo possibile. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza viola ci sono Joao Mario della Juventus, Norton-Cuffy del Genoa (c'è anche il forte interesse del Napoli), Destiny Udogie del Tottenham e Costantino Favasuli, ex viola al Catanzaro che la Fiorentina potrebbe riacquistare alla metà del prezzo.