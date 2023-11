Monza e Torino non si fanno male, un pareggio che tiene le due squadre in scia alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata la partita tra Monza e Torino all'U Power Stadium. Finisce in pareggio tra le due compagini, che non si fanno male in classifica, rimanendo in scia alla Fiorentina con i brianzoli che addirittura la affiancano a 17 punti (in attesa del match dei viola di domani)

A decidere il punteggio due gol arrivati nel secondo tempo: al 55' è Ilic a portare in vantaggio gli ospiti granata, ma dieci minuti dopo la risposta del solito Flaco Colpani, che firma il definitivo 1-1.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Juventus 29, Inter 28, Milan 23, Napoli 21, Atalanta 19, Bologna 18, Roma 17, Fiorentina 17, Monza 17, Lazio 16, Torino 16, Frosinone 15, Genoa 14, Lecce 14, Sassuolo 12, Udinese 10, Cagliari 9, Verona 8, Empoli 7, Salernitana 5.