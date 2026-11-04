Di Gennaro svela: "L'interessamento della Fiorentina per Mourinho era reale"

Nel corso del Pentasport di Radio Bruno Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato di un clamoroso matrimonio che avrebbe potuto concretizzarsi ovvero quello tra Josè Mourinho e il club viola.

Interesse reale

"L'interessamento della Fiorentina per l'allenatore portoghese c'era ed era reale. Lui va negli ambienti dove cerca sempre di vincere".

E' ancora il migliore

"Da tanti viene criticato, ma ora è ad allenare il Real Madrid con 3 anni di contratto, quindi tanto bollito non deve essere. Poi sulla comunicazione lui è il numero 1, ha questa grande capacità di gestire la pressione dei media e mette sempre la faccia in quello che dice".

