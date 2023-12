Commisso vuole un trofeo per amplificare il valore del progetto Fiorentina

La Coppa Italia è uno degli obiettivi stagionali principali per la Fiorentina. Il club viola non ha dimenticato quanto fatto nella scorsa stagione, ma anche che la strada per la finale è stata spianata dai miracoli fatti dalla Cremonese. Questo per dire che il cammino verso la finalissima, quest’anno, sarà sicuramente più complicato.

Commisso vuole un trofeo

Su La Nazione leggiamo che il tecnico Vincenzo Italiano sa quanto per il presidente Rocco Commisso e la società, la conquista di un trofeo rappresenta l’occasione giusta e migliore per amplificare il valore del progetto Fiorentina.

Provarci è un obbligo

Quindi la Coppa Italia, per la sua conformazione organizzativa (turni da dentro o fuori fino alla semifinale e poi finale secca) è una strada che la squadra viola può permettersi di percorrere e di gestire in modo positivo. Provarci è un obbligo per i viola e non sono ammessi errori già dalla partita contro il Parma di domani.