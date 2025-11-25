Il compleanno più amaro degli ultimi sei anni. La distanza forzata dalla Fiorentina

Prima di tutto la ricorrenza: il proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, compie oggi, 25 novembre 2025, 76 anni.

Un compleanno però non felice per lui, almeno dal punto di vista sportivo. Anzi, possiamo dire senza timore di essere smentiti che questo è il suo compleanno più amaro da quando, ovvero dal giugno 2019, è diventato il numero uno viola.

Sorpresa inaspettata

Una Fiorentina all'ultimo posto, dopo l'ultimo mercato che è stato dispendioso per le casse sociali, non se lo sarebbe aspettato nessuno, tantomeno lo stesso Commisso che aveva dato piena fiducia al diesse Pradè e all'allenatore Pioli.

Con Vanoli la sua squadra deve risalire in classifica per evitare quella che sarebbe un'umiliazione difficilmente accettabile, come la retrocessione.

La distanza con squadra e città

Compleanno peggiore anche perché c'è anche la distanza forzata con Firenze e la Fiorentina che sussiste. Problemi personali gli hanno impedito di prendere un aereo e volare verso l'Italia e non sappiamo ancora quando sarà possibile rivederlo da queste parti, perché su questo fronte la società viola resta con la bocca serrata.