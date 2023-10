L'Al-Fayha di Sabiri vince... e l'ex Fiorentina ci rimette lo zampino. L'assist del marocchino che testimonia il buon impatto in Arabia

Il calciatore ex Fiorentina Abdelhamid Sabiri ha scelto l'Arabia Saudita per il prosieguo della sua carriera. L'impatto con il calcio del Medio Oriente non è stato affatto male, per il trequartista marocchino. E anche oggi si è fatto notare.

L'Al-Fayha vince in campionato, basta un 1-2 per battere l'Al Akhdood. La prima rete del match arriva alla mezz'ora a favore degli ospiti, con assist confezionato proprio da Sabiri. In poco meno di due mesi, l'ex viola ha già collezionato 3 reti e 1 assist.