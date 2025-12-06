Ci mette la faccia il neo ds Roberto Goretti, che in sala stampa ha commentato così il disastroso 3-1 subito dalla Fiorentina a Reggio Emilia:

"Dopo la partita di Bergamo abbiamo fatto un appello ai nostri tifosi, che hanno risposto in maniera decisa, gli abbiamo chiesto di venire però forse non siamo venuti noi. Prendiamo atto di quella che è la situazione, sta a tutte le componenti interne trovare la chiave emotiva per cercare di risolvere un black out in alcune partite anche evidente.

Perché non ci siamo presentati? Nelle ultime partite credo di aver visto dei passi in avanti, oggi siamo tornati indietro, sotto tanti aspetti. Ogni palla buttata in area di rigore diventa pericolosissima, ci sono tanti aspetti che dimostrano una insufficiente cognizione, non c’è sufficiente grado di fiducia tra i giocatori e questa siamo obbligati a trovarla, per lottare per una situazione molto difficile. Ma è vietato mollare, è vietato retrocedere.

Nuovi ingressi in società? A volte bisogna prendere decisioni anche drastiche, bisogna capire la situazione, essere realisti e agire. In ogni momento per ribaltare le situazioni sia necessaria l’azione, in un modo o nell’altro.

Come si chiede ancora fiducia? Noi se non ce la meritiamo almeno un po’, è giusto forse non pretenderla.

La scenetta sul rigore? E’ una cosa che non mi piace, non è neanche la prima volta che la facciamo per cui non mi piace doppiamente".