Il Milan interessato ad un giovane attaccante brasiliano seguito anche dalla Fiorentina. Valutazione molto alta

Il classe 2006 Rayan Vitor del Vasco da Gama è un elemento promettente ma che potrebbe essere sacrificato dal club bianconero, in cerca di rinforzi in altri reparti e bisognoso di incassare.

Il giocatore può arrivare in Italia

Come riporta Daniele Trecca di calciomercato.it, il Milan è interessato al calciatore sudamericano, che in passato è stato accostato anche a Fiorentina, Bologna e Roma. La valutazione del club brasiliano oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro. Il ds del Vasco, Admar Lopes, è in Europa a caccia di un difensore centrale ed è pronto ad ascoltare offerte.