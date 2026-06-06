Angeloni: "Niente Roma, resto a Firenze, sto lavorando per il futuro della Fiorentina. Ambiente fantastico"
Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, Valentino Angeloni, ha smentito la notizia della possibilità di un suo approdo alla Roma, circolata nella Capitale.
“Sto a Firenze, rimango a Firenze, è il mio desiderio - ha detto Angeloni a Gazzetta Regionale - Fa piacere ovvio, sentire queste voci, anche perché sono nato a Roma e ho giocato nella formazione giallorossa, è un club importante ma lo è anche la Fiorentina”.
Poi ha aggiunto: “Sono concentrato su quello che ho fatto che farò e stiamo lavorando assieme a Paratici e all’area che lui dirige per il futuro della Fiorentina. Mi piace tantissimo, ho trovato un ambiente fantastico”.
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