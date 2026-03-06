Il dolore non abbandona Kean, che lavora ancora a parte. Oggi provino decisivo in vista del Parma
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il Corriere Fiorentino fa il punto sull'infermeria della Fiorentina in vista della partita contro il Parma. Una sfida cruciale per la corsa salvezza, ma che la viola rischia di dover affrontare senza il suo bomber.
Dolore alla tibia
La presenza di Kean nella gara di domenica col Parma continua ad essere incerta. L'attaccante viola ieri non si è allenato col gruppo nemmeno parzialmente, continuando invece il lavoro differenziato con carico alleggerito per far scemare il gonfiore e il dolore alla tibia.
Giornata fondamentale
La giornata di oggi sarà fondamentale per capire se Kean possa essere della partita domenica. Se anche oggi l'attaccante gigliato non riuscisse ad unirsi almeno parzialmente al gruppo le chance di vederlo titolare calerebbero drasticamente.
