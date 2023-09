Fiorentina-Atalanta: dove seguire la partita in DIRETTA TV

La sfida tra Fiorentina e Atalanta, che si giocherà stasera all'Artemio Franchi con inizio alle ore 18, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva per i propri abbonati da DAZN.

Gli abbonati DAZN potranno dunque seguire la partita su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su tutti i televisori collegabili ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX, a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, o ancora a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Per chi non avesse la possibilità di accedere a questi servizi a pagamento, ricordiamo che a vostra disposizione c'è sempre la diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita e con la possibilità di commentare il match in tempo reale.