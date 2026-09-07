Galli: "Ora però è giusto essere esigenti con Vanoli e non vogliamo più sentire le litanie dell'anno scorso"

L'ex portiere e dirigente della Fiorentina, Giovanni Galli, ha commentato la notizia del ritorno in viola come allenatore di Paolo Vanoli, intervenendo su Lady Radio.

“Lo dico con notevole anticipo - ha dichiarato Galli - non voglio più sentir dire da Vanoli “ho ereditato una squadra…”, “io ho preso una squadra…”, perché puoi anche dire di no alle proposte delle società”.

“Paratici non ti ha messo la pistola alla tempia”

“L’anno scorso era un refrain di tutte le domeniche: “Da quando sono arrivato io…”, “eh ma da quando ci sono io…”. Ma nessuno ti ha obbligato. Non è che Paratici è venuto e ti ha messo la pistola alla tempia per allenare la Fiorentina”.

“Adesso siamo esigenti nei suoi confronti”

“Se le ambizioni della Fiorentina sono quelle di fare un determinato campionato, non so se sia l’allenatore giusto. Comunque lo valuto come un nuovo allenatore e vedremo quale sarà il suo lavoro da oggi in avanti. Ma questo sarebbe valso per chiunque: voglio vedere cosa fai oggi all’interno della Fiorentina. Adesso siamo esigenti nei suoi confronti come lui stesso è esigente”.