Turno infelice per le italiane in Champions: il Napoli inciampa in Danimarca, troppo Arsenal per l'Inter

Turno infelice per le due italiane impegnate in Champions League: al Meazza, l'Inter non regge l'Arsenal e viene superato per 1-3; in Danimarca, invece, il Napoli inciampa col Copenhagen e non va oltre l'1-1.

La cronaca delle partite

A Milano è una partita che si sveglia subito, e dopo dieci minuti i Gunners passano già in vantaggio: bella azione manovrata che si conclude con un tiro svirgolato di Timber, corretto in rete da Gabriel Jesus sottomisura. Appena sette minuti dopo, però, arriva l'1-1: contropiede Inter, Thuram viene fermato in area ma sul rimpallo si avventa Sucic, che lascia partire una gran botta per l'1-1. Niente da fare, però, perché il vantaggio dura appena 14 minuti: uno schema da calcio d'angolo libera ancora Gabriel Jesus, che non può sbagliare da due passi. L'Inter ci prova, ma senza successo, nel secondo tempo: all'84simo infatti la pietra tombale la mette Gyokeres che, in contropiede, trova un bel gol da fuori che sancisce il risultato. Inter che quindi è attualmente nono e, finisse così la fase campionato, dovrebbe passare dai play-off.

Ci mette molto di più il Napoli a sbloccarsi, e anzi, ha bisogno anche che i padroni di casa rimangano in dieci uomini: espulso infatti Delaney al 35' per intervento sconsiderato su Lobotka. E infatti, agli uomini di Conte bastano poi 4 minuti per andare in vantaggio con McTominay, di testa, su angolo. Il risultato regge per circa mezz'ora, poi l'episodio: Buongiorno commette fallo su Elyounoussi e concede il rigore, che Larsson sbaglia - solita parata di Milinkovic-Savic -, ma non erra sulla ribattuta e fa 1-1. Un risultato che complica non poco la situazione dei partenopei, che adesso sono nelle ultime posizioni della zona play-off, senza certezza alcuna del passaggio del turno.