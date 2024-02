È positivo l'esordio assoluto di Calzona sulla panchina del Napoli. L'attuale ct della Slovacchia è riuscito a strappare un pareggio ai campioni del Barcellona, fermato per 1-1. In rete per i blaugrana Robert Lewandowski, verso l'ora di gioco, ma non si è fatto attendere più di tanto il pareggio di Victor Osimhen.

Il nigeriano, alla sua prima gara dal ritorno dalla Coppa d'Africa, è andato subito in rete, pareggiando il match di andata degli ottavi di finale. Tutto dunque si deciderà in Catalogna, per sapere se l'Italia avrà ancora il Napoli in una competizione europea.