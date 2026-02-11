Fabregas: "La Fiorentina è una bella squadra e non possiamo dimenticare che ha grandi giocatori...e due giorni in più di riposo"

Il suo Como ha compiuto un'impresa storica raggiungendo la semifinale di Coppa Italia. Ma Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, già pensa alla prossima partita di campionato contro la Fiorentina.

“Bella squadra anche se in difficoltà”

“Giochiamo contro una bella squadra - parla della formazione viola - che è in un momento di difficoltà, ma non possiamo dimenticare che ha grandissimi giocatori e dobbiamo conquistare tre punti”.

“I viola hanno avuto due giorni di riposo”

E poi: “Giochiamo contro la Fiorentina che ha avuto due giorni di riposo, poi il Milan e la Juventus a Torino alle 3 del pomeriggio. Tra San Siro e Torino abbiamo 60 ore di riposo… siamo una squadra giovane e con una rosa ridotta. Per questo devo gestire e distribuire bene il minutaggio”.