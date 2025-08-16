Dalla parte della Fiorentina in Coppa Italia passano Sassuolo e Como. Mina sbaglia, poi rimedia: avanti anche il Cagliari
Finita la prima parte di primo turno di Coppa Italia che vede coinvolte anche le squadre di Serie A. Presenti anche i club dalla parte della Fiorentina, che ha conosciuto stasera le possibili sfidanti.
Dalla parte della Fiorentina
Avanzano il Sassuolo, vittorioso 1-0 sul Catanzaro, e il Como che ha vinto 3-1 contro il Sudtirol. Le due squadre di Serie A si sfideranno per raggiungere la Fiorentina ai 16esimi.
In ottica quarti
Passa anche il Cagliari, che vince contro la Virtus Entella ai rigori. L'ex difensore viola sbaglia il rigore nei tempi regolamentari e poi segna ai calci di rigore. Decisivo l'errore di Marconi. I sardi aspettano la vincente di Monza-Frosinone dalla parte del Napoli.
