La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina si muove, Samardzic per dare più qualità
Una pagina per la Fiorentina all'interno de La Gazzetta dello Sport.
Pagina 26
Il titolone scelto è: “La Viola si muove”. E ancora: “Obiettivo Samardzic per dare più qualità Paratici per la svolta". Sommario: “Si aspetta soltanto l'arrivo del nuovo dirigente per dare il via al mercato: Coppola o Becao per la difesa”.
La squadra
In taglio basso: “Torna Ranieri, Kean e Piccoli in attacco”. Sommario: “Dubbio Gosens da decidere se schierarlo titolare o in corsa Possibili le due punte dall'inizio".
