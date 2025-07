Gentile: "Comuzzo ha talento, ma ne ho visti tanti di ragazzi arrivare a un certo livello e poi sparire"

L'ex difensore di Juventus e Fiorentina, Claudio Gentile, è intervenuto a Radio Bruno Toscana esprimendo la propria opinione sul giovane difensore viola Pietro Comuzzo: “Mi piace molto, è un ragazzo di grande talento che ha già fatto vedere molto per avere solo vent'anni. Al contempo però ne ho visti tanti di ragazzi arrivare a un certo livello e poi d'improvviso sparire, senza capirne il motivo”.

“E' cambiato il modo di essere difensori”

“Un tempo - ha aggiunto Gentile - le promesse diventavano realtà, oggi invece nel giro di due anni non se ne sente più parlare. Forse è cambiato anche il modo di essere difensori, oggi chi fa quel ruolo si mette in mezzo all'area e aspetta che il pallone gli batta in testa".