Niccolini e Angeloni tracciano la via: coppa viola Made in Tuscany. Otto undicesimi nati nella regione e un solo straniero

Una coppa viola più Made in Tuscany di questa forse non si era mai vista: è la linea dei due responsabili Maurizio Niccolini (babbo di Daniel, il vice di Italiano) e Valentino Angeloni. Nell'undici iniziale che ha vinto la finale di Coppa Italia Primavera due giorni fa ce n'erano ben 8 nati in Toscana e in generale 10 italiani, con il solo Sene come straniero. Un metodo piuttosto rivoluzionario, scrive La Nazione, visti i trend. Tre i nomi su tutti: quelli di Rubino e Harder, nati proprio a Firenze, e Fortini che invece è di Camaiore.