I ragazzi sul tetto che scotta: e ora sono addirittura a rischio Daspo

Le immagini dei tre ragazzi che hanno provato a vedere la partita tra Pisa e Fiorentina sul tetto di una casa hanno ovviamente fatto il giro del web.

Domenica agitata

Però non è stata una domenica esattamente tranquilla per loro, anche perché il presentarsi con la maglia viola addosso (due dei tre ce l'avevano), ha spinto alcune decine tifosi di casa a radunarsi sotto il palazzo che li ospitava.

I tre poi sono rientrati in casa, onde evitare guai peggiori e sul posto è dovuta intervenire la polizia in assetto antisommossa.

E ora il Daspo?

Tutto finito così? Niente affatto. Su La Nazione si legge che adesso i due ragazzi vestiti di viola rischiano addirittura il Daspo, misura che appare eccessiva se si considera lo spirito goliardico della loro iniziativa.