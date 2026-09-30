Pellegrino: "Non mi spiego le difficoltà iniziali, so solo che con Vanoli c'è un'altra energia. Con Mastantuono c'è un rapporto speciale"

Nel corso di un'intervista per Sky Sport, l'attaccante della Fiorentina Mateo Pellegrino è tornato sulle difficoltà dell'inizio: “Nel calcio a volte succedono cose che non si possono spiegare, le cose vanno male e non si sa perché, capita e basta. Comunque con Vanoli c'è un'altra energia, siamo più freschi e si vede da parte di tutti la voglia di voltare pagina. Dobbiamo mantenere i piedi per terra, continuare a lavorare e crescere ogni giorno: il tempo ci dirà i nostri obiettivi".

“Sogno l'Argentina, ma prima la Fiorentina”

Infine su Mastantuono: “Abbiamo un bellissimo rapporto, in poco tempo siamo diventati amici. Può aiutarmi a segnare tanti gol e se anche lui farà dei bei numeri in fase realizzativa sarà una grande cosa per la Fiorentina. Si merita la convocazione in Nazionale, era molto contento della chiamata. Vestire la maglia dell'Albiceleste è anche un mio sogno, ma prima penso a fare bene con la Fiorentina”.