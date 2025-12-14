Nuovo confronto nello spogliatoio tra Vanoli e la squadra. La Fiorentina resta in silenzio stampa

La Fiorentina è chiusa negli spogliatoi insieme al tecnico gigliato Paolo Vanoli per un ennesimo confronto dopo la sconfitta tremenda patita contro il Verona.

Niente parole dei tesserati

Ma nessun tesserato viola verrà a spiegare il perché di questa sconfitta e soprattutto il perché di questo ultimo posto con solamente sei punti in classifica.

Silenzio stampa

Questo perché ci sarà silenzio stampa da parte della Fiorentina. Del resto ci sono molte parole da dire, le zero vittorie, i sei pareggi e le nove sconfitte parlano chiarissimo.