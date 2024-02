Il giornalista fiorentino e tifoso viola Marcello Mancini, firma de La Verità, è intervenuto a Lady Radio parlando ampiamente della questione restyling del Franchi, casa della Fiorentina, toccando vari temi centrali.

‘Mancano fondi per il restyling del Franchi, Nardella è stato vago’

“Non esiste che se arrivasse un'amministrazione di un colore diverso si butta all'aria quando fatto dalla precedente, non è mai accaduto, anche se purtroppo negli ultimi anni degli accordi presi in precedenza talvolta ci se ne sbatte, ma di fatto è Nardella che non ha dato alcuna certezza. Da qui al 9 giugno può accadere di tutto, che si trovino finanziamenti, ma finora il Sindaco è andato sul vago. Ora si parla dei 55 milioni che mancano, che diventano 80 perchè fisiologicamente ci saranno delle spese, ma Nardella non ha detto da dove verranno presi, ha detto ‘Ci sono delle strade'…poi parla del Padovani, per cui servono altri 5 milioni. Gli sponsor? Li ha citati anche per gli altri milioni in più ddl restyling…è tutta roba che purtroppo galleggia. Mi sembra si sia indietro per mettere nero su bianco da qui al 9 giugno”.

‘La Fiorentina cambierebbe atteggiamento se vincesse le elezioni un’altra amministrazione?'

“Non succederà sicuramente, domani può arrivare un governo diverso che non vuole spendere i milioni o trovare gli sponsor…tutto resta però ancora molto gassoso. La Fiorentina è una strada da escludere, ce l'ha col Comune, non raccontiamoci balle, è un dato di fatto. Se cambiasse amministrazione c'è da chiedersi se la Fiorentina possa cambiare atteggiamento e scegliere di tirare fuori i soldi, ma siamo sicuri che li trovino in 3 mesi? La situazione è un pasticcio, non capisco perché a Firenze succedano sempre queste cose? Non si riesce mai ad arrivare ad una decisione, non trovo una risposta. La caserma Perotti? Salvini parla di cose che non conosce".