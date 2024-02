Il noto giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi ha affrontato vari argomenti che si intrecciano all’attualità recente e non solo di casa Fiorentina durante una diretta YouTube con Cronache di Spogliatoio. Borghi ha parlato del viola Kayode ma anche di tanti altri temi legati e intrecciati alla Fiorentina.

’Deve difendere meglio ma Kayode ha doti interessanti. Su Terracciano e Ngonge dico che…’

“Kayode ha ampi margini di crescita, è giusto pensarlo come terzino anche se nasce come ala. Deve imparare a difendere un pochino di più ma per l’età che ha possiede un’esuberanza e qualità sia tecniche che fisiche molto interessanti.

Terracciano ha fatto un debutto shock in campionato, meglio nel subentro col Rennes in Europa League. Un ragazzo polivalente e che deve crescere molto ma…non è stata una chiamata miope del Milan. L’impatto al Napoli è stato buono, è una questione di dimostrare il livello, il Napoli viene dal massimo del livello…il belga però ha impatto bene”.

Il commento su Gilardino tecnico in rampa di lancio (anche per la Fiorentina…?) e su Tomas Suslov dell’Hellas Verona, monitorato con attenzione dalla dirigenza viola

“Se Gilardino rimane al Genoa e continua a sviluppare questo modo di fare calcio non sbaglia. Suslov da media o grande squadra? Sono sempre per gli step; lo slovacco è una sorpresa incredibile, un giocatore che ha doti che possono portarlo molto in alto. La cosa che più mi impressiona è la capacità di tenere il pallone incollato al piede, poi è attivo ai limiti del frenetico. Mi piace molto, ma sono per gli step intermedi”.