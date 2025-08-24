Una nuova punta (ricercatissima) per Galloppa. Ecco quanto hanno sborsato i viola per acquistare Jallow

Si chiama Sulayman Jallow e sarà il nuovo attaccante della Fiorentina Primavera. Quest'estate si è parlato tanto di lui, con diverse squadre che erano pronte a strapparlo al Rimini (Bologna, Napoli, ma non solo) nonostante la sua giovane età (classe 2007).

Un rinforzo importante

Un rinforzo importante per Galloppa, che con la sua Primavera quest'anno sarà impegnato anche in Youth League con le migliori formazioni europee.

Quanto è costato

Un attaccante che ha già giocato nel calcio dei grandi e che era seguito da tempo. La Fiorentina ha speso 200mila euro per prenderlo e nelle prossime ore sono previste le sue visite mediche con i viola. Lo scrive La Nazione.