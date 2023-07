‘Il Viola Park uno stimolo, non un motivo per specchiarsi’. Galloppa e la nuova avventura alla Fiorentina, con un obiettivo ben preciso

Dal 2020 ormai Daniele Galloppa è componente stabile dell’organigramma della Fiorentina, come tecnico delle giovanili viola. Dopo il percorso con l’Under 16 viola, l’ex mezzala del Parma, classe ’85, è subentrato alla guida dell’Under 17. I buoni risultati raggiunti ed il gioco espresso dalle proprie formazioni hanno permesso al tecnico romano di guadagnare sempre più la fiducia della Fiorentina. Galloppa è riuscito a salire fino al gradino più alto del settore giovanile, ed è pronto a cominciare a nuova esperienza al timone della Fiorentina Primavera.

Un’eredità non banale da gestire quella di mister Aquilani, passato al Pisa, e che come lui vanta un lungo trascorso nelle giovanili della Roma. Galloppa subentrerà alla guida di un gruppo competitivo ma che ha già salutato tanti veterani e probabilmente perderà qualche altra pedina per la stagione che si appresta ad iniziare. Il primo test della Fiorentina, ha visto confrontarsi prima squadra e Primavera, con Galloppa che è fresco di annuncio ufficiale come nuovo tecnico della formazione.

Dopo Bigica e Aquilani, un altro centrocampista ha preso le redini della Fiorentina Primavera. Una Primavera reduce da due finali perse e da una Supercoppa vinta, una formazione rodata e in costante crescita. Con la speranza che possa diventare una costante fucina di calciatori, vero ed unico obiettivo delle formazioni giovanili, al di là dei trofei e delle soddisfazioni personali dei prospetti di calciatori che ne fanno parte.