La Fiorentina ha tre rinnovi da completare sul tavolo, non tutti semplicissimi. Il primo riguarda Moise Kean, il cui futuro è però legato alla clausola rescissoria valida fino al 15 luglio. Al momento nessuno si è fatto avanti e la società viola è pronta a mettere sul tavolo un accordo da 4 milioni a stagione, quasi il doppio dell'attuale (2,2 milioni).

Cosa c'è dietro ai 4 milioni?

Cifre raggiunte in viola solo da Franck Ribery e raggiungibili anche grazie al Decreto Crescita e alle agevolazioni fiscali che la Fiorentina può sfruttare. La società in ambito monte ingaggi deve muoversi sempre all'interno del famoso 70% del fatturato, ma il sacrificio economico - con le agevolazioni - si può fare.

Mandragora il più vicino alla firma

Ci sono poi Dodo e Mandragora. Il secondo sembra essere il più vicino alla firma. Il giocatore non ha mai negato di voler rimanere a Firenze e nei prossimi giorni ci sarà l'incontro per la firma di un ulteriore anno sul contratto (attualmente in scadenza nel 2026). Rimane da capire se ci sarà intesa sulle cifre, ma tutti gli indizi portano al proseguo della carriera del calciatore in viola. Lo scrive La Nazione.