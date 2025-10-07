Graziani: "Gudmundsson la brutta copia di quello di Genova. Sono ancora convinto che la Fiorentina..."

A Radio Sportiva ha parlato Ciccio Graziani, ex Fiorentina e attuale opinionista. Le sue considerazioni sullo stato di forma della squadra viola.

Il pensiero di Graziani

“Io mi sono espresso prima della stagione. La squadra costruita per me è più competitiva dello scorso anno, con gli arrivi e i giocatori rimasti. Sono convinto che sia migliore della scorsa stagione. Il campo sta dicendo il contrario. Io ho dato il io giudizio all'inizio e guardo la fine. Se parliamo ogni partita è facile".

Su Gudmundsson

“Ora stanno sbagliando tutto, ma se superano una crisi che sembra irreversibile sono convinto che faranno un grande campionato e daranno soddisfazioni al proprio pubblico. Gudmundsson? E' la brutta copia di quello di Genova, mi sta deludendo”.