Insigne chiude le porte all'imminente ritorno in Italia: "Sto bene a Toronto e ci rimarrò fino al 2026"

Nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile ritorno in Serie A per Lorenzo Insigne, ex attaccante del Napoli attualmente in Canada al Toronto. Tra le squadre interessate anche la Fiorentina, che vuole rinforzare la sua batteria di attaccanti esterni.

Il Mattino riporta le parole, lapidarie, di Insigne sul suo futuro: "Sto bene a Toronto e finirò lì il mio contratto". Il giocatore ha con il club nord americano un accordo fino all'estate 2026. Il suo addio al Canada è ancora molto lontano.