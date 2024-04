L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, alla vigilia della gara in Conference League, ha parlato anche a Sky Sport: “Già siamo contentissimi di giocarci questo quarto di finale, in più c'è l'obiettivo da inseguire e raggiungere. Affrontiamo un'imbattuta in Conference, insieme a noi e al Lille, la posta in palio è molto alta. Patto per un trofeo? Tra di noi ce lo diciamo, manca poco a raggiungere ciò che abbiamo fatto lo scorso anno. Sarebbe fantastico raggiungere un altro traguardo in questo biennio. Non sarà comunque facile”.

E aggiunge: “La Fiorentina conosce l'avversario di domani, abbiamo studiato il Viktoria Plzeň. Dobbiamo avere molta più convinzione per cercare di superare la loro difesa. Dovremo davvero affinare la fase di concretezza e realizzazione per pensare di essere pericolosi”.