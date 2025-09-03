La Nazione: Una Fiorentina che prova a rompere gli argini anche a costo di sporcarsi le mani

Due pagine dedicate alla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 4

Commisso alza l'asticella Tra investimenti e mercato L'ambizione si misura così". Sottotitolo: “Il passivo più grande da quando Rocco ha preso la società -58,2 milioni Ma l'esborso è ad ora parziale e va analizzato dopo la sessione invernale”. All'interno del pezzo leggiamo: "Una Fiorentina che prova a rompere gli argini per crescere, anche a costo di sporcarsi le mani coi numeri". In taglio basso sul mercato: “Partenze possibili verso altri tornei”.

Pagina 5

Qui leggiamo: "Kouadio, carattere di ferro E un debutto inevitabile Tutta la crescita di Eddy". Sottotitolo: “Il giovane difensore del 2006 si è guadagnato: la fiducia di Pioli e l'esordio in A Quanta strada da Tobbiana fino ad arrivare all'Old Trafford. Ma vietato fermarsi”.