Italiano è l'obiettivo principale...ma del Torino. Cairo vuol giocare le sue carte su di lui

Il Torino cambia guida tecnica. E l’obiettivo principale dei granata chi è? Secondo quanto riportato da Tuttosport il nome in questione è quello dell'attuale tecnico della Fiorentina, ma in odore di separazione, Vincenzo Italiano.

Italiano punta una big

Il tecnico dei viola punta ad andare in una big ed è nel ventaglio di soluzioni del Napoli, ma l'interessamento di De Laurentiis si è raffreddato ultimamente e il sogno del produttore cinematografico è quello di arrivare ad Antonio Conte. Le squadre italiane in orbita Champions non paiono pensare a lui.

Le carte di Cairo

Stando così le cose, restano libere per Italiano le panchine di due squadre: Torino e Bologna. Il presidente dei granata, Urbano Cairo, si legge ancora sul quotidiano sportivo, giocherà le sue carte per arrivare all'allenatore nato a Karlsruhe. Se non ce la dovesse fare, virerebbe sul tecnico emergente Raffaele Palladino (Monza).