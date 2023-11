Spalletti dà fiducia ai giocatori della Fiorentina. Un nome di spicco tra i non convocati

Il CT dell'Italia, Luciano Spalletti, ha diramato la lista dei 23 convocati per la sfida decisiva di stasera contro l'Ucraina, valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Il tecnico ha deciso di dare fiducia ai due giocatori della Fiorentina presenti, Giacomo Bonaventura e Cristiano Biraghi, convocandoli per la sfida.

L'assenza che spicca

Cinque invece i calciatori che seguiranno il match dalla tribuna; tra questi spicca il nome di Domenico Berardi. Oltre a lui ci sono: Marco Carnesecchi, Manuel Lazzari, Andrea Cambiaso e Andrea Colpani.

La lista completa

Portieri: Donnarumma, Provedel, Vicario;

Difensori: Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Biraghi, Buongiorno, Darmian, Acerbi, Mancini;

Centrocampisti: Bonaventura, Jorginho, Cristante, Frattesi, Barella;

Attaccanti: Scamacca, Raspadori, Kean, Chiesa, Politano, Zaniolo, El Shaarawy.