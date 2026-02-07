Primavera a valanga nel finale, perentorio successo contro il Napoli e vetta del campionato raggiunta in solitaria

Sospiro di sollievo per la Fiorentina Primavera: 90 minuti di dominio viola, ma la partita si sblocca solo all'82simo, grazie al solito Braschi: la doppietta di Conti poi suggella il 3-0 finale. Vittoria che permette alla Viola di raggiungere la vetta della classifica.

La cronaca della partita

Un primo tempo che, dopo una fiammata dei partenopei nelle primissime battute, si era invece spostata verso un dominio viola che ci vanno vicini prima con Braschi, poi con Atzeni. Nel secondo tempo l'inerzia non cambia, il dominio del pallone rimane ai ragazzi di mister Galloppa che però proprio non riescono a finalizzare: ce l'avrebbe fatta Sadotti su sviluppi di calcio d'angolo, ma la rete viene annullata per interferenza di Mazzeo, che si trovava in fuorigioco. Serve aspettare l'82simo minuto per il vantaggio viola: la firma è di Braschi, al tredicesimo centro in campionato, che è il più veloce a respingere in rete una deviazione corta di Ferrante. Nel finale c'è gioia anche per il neo-entrato Conti, che firma prima il 2-0 quando non sbaglia nell'uno contro uno, poi trovando addirittura la doppietta allo scadere, con una botta dalla distanza.

Sospiro di sollievo

Pur con l'amarezza causata dall'infortunio di Kospo, un'ottima notizia arriva dalla classifica: tre punti pesanti per i viola che scavalcano Roma, Parma e Cesena, andando a prendersi la vetta della classifica in solitaria. Prossimo appuntamento in Coppa Italia: mercoledì prossimo ci sarà il Sassuolo ad attendere la Fiorentina, nella gara valevole per i quarti di finale.