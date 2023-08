L’ex attaccante gigliato Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio soffermandosi sul reparto attaccanti della Fiorentina per poi spaziare anche su altri temi.

Ecco cosa ha detto: ““Nzola? Va bene il lavoro oscuro, ma una squadra che domina come la Fiorentina a Marassi e si ritrova col centravanti che fa 0 tiri in porta…Beltran è sveglio e senza paura, lo metterei in campo col Rapid Vienna. Ha personalità, le partite sono tante e ravvicinate e lui è in condizione ottimale”.

“Ho molti dubbi sulla Roma, e aspetto di valutare a fine mercato. La Lazio non ha fatto una brutta campagna acquisti invece. Non saprei bene dire quante squadre in graduatoria partano davanti alla Fiorentina”.

“Kayode deve giocare perchè è bravo? Sì, certamente, non perchè è giovane. Ci sono campionato in cui si esagera anche un po’ troppo, e realtà poi come quella italiana in cui si esita troppo nel lanciare i calciatori meritevoli perchè ritenuti giovani”.