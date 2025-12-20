Viviano: "La Fiorentina non si salva neanche con la memory card, perderebbe anche contro se stessa. Ne cambierei 7-8 da Kean a Dodô"

Piuttosto pessimista anche l'ex portiere viola Emiliano Viviano sulle chance di salvezza della Fiorentina, raccontate così al podcast Controcalciotv.

‘Cambierei 7-8 giocatori’

“Nemmeno con la memory card si salva… come fa a salvarsi? Se giocano tra di loro perdono lo stesso, squadra A contro squadra B perdono tutte e due. Oggi la Fiorentina non ha spirito, non ha reazione, niente. Quello che so è che c’è da fare una rivoluzione, cambierei 7-8 giocatori, anche importanti, da Kean a Dodˆo ma non perché sono scarsi".

‘Non ci sono vie di mezzo’

"Quando si crea una non fiducia è difficile poi togliertela perché poi ogni cosa che può andare male, va male. Non c’è via di mezzo, mezzo tiro in porta e prendi gol, oggi serve un po’ d’entusiasmo, gente che arriva e vede la Fiorentina come punto d’arrivo”.