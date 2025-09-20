Nelle ultime ore l’ex attaccante della Fiorentina Luca Toni è voluto andare in aiuto ad un altro ex viola, l’attuale centravanti della Juventus Dusan Vlahovic. Queste le sue parole riportate quest’oggi da Tuttosport:

”Penso che l’unica “colpa” che possa avere è quella di guadagnare troppi soldi, però non è colpa sua. Se gli hanno fatto quello contratto, vuol dire che all’epoca la Juve pensava che potesse valere quei soldi. Quindi penso che Vlahovic adesso abbia meno pressioni perché non è partito titolare e hanno preso altri attaccanti. Però sinceramente per me è l’unico vero “attaccante” puro, vero killer dell’area di rigore”.

“In area di rigore ci sono pochi attaccanti come Vlahovic”

Ha anche aggiunto: “È chiaro che deve sempre migliorare fuori dall’area, però secondo me in area di rigore come lui ce ne sono pochi. Sono contento che sia partito bene e mi piace soprattutto il suo modo di affrontare le interviste e in generale le cose con molta umiltà; si mette a disposizione della squadra e penso che veramente per Tudor sia davvero una bella cosa”.

“Forse Thuram è meglio di lui, ma nei sedici metri..”

Ha poi concluso: “Dove lo inserisco nella classifica dei miglior attaccanti del nostro campionato? Allora, giocando un po’ meno, potresti inserirlo un pochino più indietro in graduatoria, però sta facendo qualcosa di straordinario. Thuram dell’Inter, per me, deve migliorare in area di rigore; però abbiamo visto dall’inizio che fa dei gol da centravanti vero, di testa nei corner e punizioni. Però sai, in area di rigore, secondo me, come Vlahovic ce ne sono veramente pochi".