UFFICIALE: Il Verona esonera il proprio allenatore

L'Hellas Verona ha sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra, Paolo Zanetti. Decisiva in questo senso la pesante sconfitta subita dalla squadra a Cagliari (4-0), anche se il periodo negativo dei gialloblu durava già da tempo.

Il club scaligero ha comunque ringraziato “mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza” augura a loro “il meglio per il prosieguo delle carriere professionali. L'allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco”.